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Розплата за поразку: у Кремлі усунули і заарештували командувача Чорноморського флоту
Кремль продовжив чистки у російській армії опісля ряду поразок у війні з Україною. Зокрема, нещодавно було усунуто з посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту адмірала І. Осіпова, повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
Слідчі дії проводяться і відносно начальника штабу – першого заступника командувача Чорноморського флоту віце-адмірала С. Пінчука. Втім, за словами Скібіцького, наразі йдеться просто про масове явище в РФ як розплату за поразку у війні з Україною.
У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади наступних командувачів:
- Шостої армії генерал-лейтенанта В. Єршова;
- Першої танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя;
- Одного із заступників командувача Киселя.
Також у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення.
"У зв’язку із незадовільною організацією забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова", – повідомив Скібіцький.
Нагадаємо, що на тлі невдач на фронті Москва розпочала чистки і керівників так званої "ЛНР". За отриманою ГУР МО України інформацією, "міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" І. Корнет заарештований співробітниками ФСБ Росії.