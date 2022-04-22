Розплата за поразку: у Кремлі усунули і заарештували командувача Чорноморського флоту

Кремль продовжив чистки у російській армії опісля ряду поразок у війні з Україною. Зокрема, нещодавно було усунуто з посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту адмірала І. Осіпова, повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

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Слідчі дії проводяться і відносно начальника штабу – першого заступника командувача Чорноморського флоту віце-адмірала С. Пінчука. Втім, за словами Скібіцького, наразі йдеться просто про масове явище в РФ як розплату за поразку у війні з Україною.

У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади наступних командувачів:

Шостої армії генерал-лейтенанта В. Єршова;

Першої танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя;

Одного із заступників командувача Киселя.

Також у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.

Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення.

"У зв’язку із незадовільною організацією забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова", – повідомив Скібіцький.

Нагадаємо, що на тлі невдач на фронті Москва розпочала чистки і керівників так званої "ЛНР". За отриманою ГУР МО України інформацією, "міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" І. Корнет заарештований співробітниками ФСБ Росії.