Росія проводить зачистки керівників так званої "ЛНР": заарештовано бойовика Корнета

Росія продовжує репресувати командирів своєї окупаційної армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва країни-агресора та фактично провалюють завдання в Україні. На тлі невдач на фронті Москва розпочала чистки керівників так званої "ЛНР".

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За отриманою ГУР МО України інформацією, “міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор” Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ Росії і наразі утримується у слідчому ізоляторі ФСБ у Ростові-на-Дону", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазідержави.

"Однак з боку голови так званої "ЛНР" Пасічника прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з-під арешту та поновлення на посаді", — повідомили в ГУР МО.

Нагадаємо, бойовика Едуарда Басуріна, який розкрив плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських захисників Маріуполя, вивезено після спілкування зі співробітниками ФСБ у невідомому напрямку.

Раніше бізнесмен Леонід Невзлін, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС", заявив, що невдача повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну призвела до репресій у Росії. Так, за його даними, заарештовано 20 штабних генералів Міністерства оборони РФ, а у міністра оборони Сергія Шойгу стався інфаркт.

Крім того, у Федеральній службі безпеки РФ почалися масові зачистки. 150 співробітників ФСБ звинуватили у витоках інформації та заарештували.