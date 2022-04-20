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Россия проводит чистки руководителей так называемой “ЛНР”: арестован боевик Корнет
Россия продолжает репрессировать командиров своей оккупационной армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства страны-агрессора и фактически проваливают задачи в Украине. На фоне неудач на фронте Москва начала чистки руководителей так называемой “ЛНР”.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"По полученной ГУР МО Украины информации, “министр внутренних дел ЛНР генерал-майор” Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.
Отмечается, что арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квазигосударства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Однако со стороны главы так называемой "ЛНР" Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", — сообщили в ГУР МО.
Напомним, боевик Эдуард Басурин, раскрывший планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя, вывезен после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении.
Ранее бизнесмен Леонид Невзлин, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС", заявил, что неудача полномасштабного вторжения войск РФ в Украину привела к репрессиям в России. Так, по его данным, арестованы 20 штабных генералов Министерства обороны РФ, а у министра обороны Сергея Шойгу произошел обширный инфаркт.
Кроме того, в Федеральной службе безопасности РФ начались массовые зачистки. 150 сотрудников ФСБ обвинили в утечках информации и арестовали.