Россия проводит чистки руководителей так называемой “ЛНР”: арестован боевик Корнет

Россия продолжает репрессировать командиров своей оккупационной армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства страны-агрессора и фактически проваливают задачи в Украине. На фоне неудач на фронте Москва начала чистки руководителей так называемой “ЛНР”.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По полученной ГУР МО Украины информации, “министр внутренних дел ЛНР генерал-майор” Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.

Отмечается, что арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квазигосударства.

"Однако со стороны главы так называемой "ЛНР" Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", — сообщили в ГУР МО.

Напомним, боевик Эдуард Басурин, раскрывший планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя, вывезен после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении.

Ранее бизнесмен Леонид Невзлин, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС", заявил, что неудача полномасштабного вторжения войск РФ в Украину привела к репрессиям в России. Так, по его данным, арестованы 20 штабных генералов Министерства обороны РФ, а у министра обороны Сергея Шойгу произошел обширный инфаркт.

Кроме того, в Федеральной службе безопасности РФ начались массовые зачистки. 150 сотрудников ФСБ обвинили в утечках информации и арестовали.