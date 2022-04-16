Боевик Басурин арестован ФСБ после того, как проговорился о химической атаке в Мариуполе

Россияне продолжают репрессировать командиров своей оккупационной армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства страны-агрессора и фактически проваливают задачи в Украине. Боевик Эдуард Басурин, раскрывший планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя, вывезен после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, с 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке Донецкой области работала комиссия по РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Согласно докладам командиров, 3-я ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

После установления фактов несоответствия два командира батальонов были взяты под арест и увезены в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно, сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров неизвестна.

Как сообщают в ГУР МОН, это не единственный случай такого "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в "черный список".

"Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", - говорится в сообщении.

Отметим, Эдуард Басурин в эфире пропагандистского российского канала заявил о том, что Россия применит химическое оружие против защитников Мариуполя. Через несколько часов после этого вечером 11 апреля российские военные сбросили на город неизвестное вещество, в результате чего несколько человек получили отравление.

Ранее бизнесмен Леонид Невзлин, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС", заявил, что неудача полномасштабного вторжения войск РФ в Украину привела к репрессиям в России. Так, по его данным, арестованы 20 штабных генералов Министерства обороны РФ, а у министра обороны Сергея Шойгу произошел обширный инфаркт.

Кроме того, в Федеральной службе безопасности РФ начались массовые зачистки. 150 сотрудников ФСБ обвинили в утечках информации и арестовали.