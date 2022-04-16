Окупанти репресують командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною

Росіяни продовжують репресувати командирів своєї окупаційної армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва країни-агресора та фактично провалюють завдання в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Так, з 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці Донецької області працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини некомплекту 3-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

Згідно з доповідями командирів, третя ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Проте після початку бойових дій з'ясувалося, що реальна наявність військовослужбовців становила близько 55% штатного розкладу.

Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів було взято під арешт і вивезено у невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно, співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів невідома.

Як повідомляють у ГУР МОН, це не єдиний випадок такого "вирішення питання" з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до "чорного списку".

"Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ у невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР". Розправу над ним пов'язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських захисників Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Раніше бізнесмен Леонід Невзлін, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС", заявив, що невдача повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну призвела до репресій у Росії. Так, за його даними, заарештовано 20 штабних генералів Міністерства оборони РФ, а у міністра оборони Сергія Шойгу стався великий інфаркт.

Крім того, у Федеральній службі безпеки РФ почалися масові зачистки. 150 співробітників ФСБ звинуватили у витоках інформації та заарештували.