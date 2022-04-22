Расплата за поражение: в Кремле устранили и арестовали командующего Черноморским флотом

Кремль продолжил чистку в российской армии после ряда поражений в войне с Украиной. В частности, недавно был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал И. Осипов, сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

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Следственные действия проводятся и в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала С. Пинчука. Впрочем, по словам Скибицкого, речь идет просто о массовом явлении в РФ как расплате за поражение в войне с Украиной.

В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности следующие командующие:

Шестой армии генерал-лейтенанта В. Ершова;

Первой танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя;

Один из заместителей командующего Киселем.

Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.

Репрессии кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения.

"В связи с неудовлетворительной организацией обеспечения группировки войск восточного военного округа отстранены от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева", – сообщил Скибицкий.

Напомним, что на фоне неудач на фронте Москва приступила к чистке и руководителям так называемой "ЛНР". По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" И. Корнет арестован сотрудниками ФСБ России.