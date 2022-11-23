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В результате ракетных ударов РФ по Украине 6 человек погибли и 36 пострадали - полиция
Российские ракеты в среду, 23 ноября, попали по 16 объектам в Украине, шесть человек погибли и 36 пострадали.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.
"На данный момент зафиксировано попадание ракет в 16 объектов по территории нашего государства. В целом по Украине на данный момент мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 получили ранения", - отметил он.
Также Клименко сообщил, что полиция в условиях отсутствия электроснабжения обеспечивает безопасность на дорогах в усиленном режиме .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что украинцы могут обратиться за помощью и к полицейским на улице, и погреться в отделениях полиции, обеспеченных средствами связи и генераторами .
Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.