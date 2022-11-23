В результате ракетных ударов РФ по Украине 6 человек погибли и 36 пострадали - полиция

Российские ракеты в среду, 23 ноября, попали по 16 объектам в Украине, шесть человек погибли и 36 пострадали.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"На данный момент зафиксировано попадание ракет в 16 объектов по территории нашего государства. В целом по Украине на данный момент мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 получили ранения", - отметил он.

Также Клименко сообщил, что полиция в условиях отсутствия электроснабжения обеспечивает безопасность на дорогах в усиленном режиме .

Он добавил, что украинцы могут обратиться за помощью и к полицейским на улице, и погреться в отделениях полиции, обеспеченных средствами связи и генераторами .

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.