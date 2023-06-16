В результате вражеских обстрелов на Херсонщине погибли 2 человека

Российские оккупационные войска в течение суток 15 июня 54 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое – получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 54 обстрела, выпустив 223 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации, также нанесли ракетные удары.

По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По его словам, из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое – получили ранения.

Так, из-за вражеского удара в Зеленовке погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя получила ранения.

Также российская армия обстреляла Берислав, – 55-летний мужчина погиб в собственной квартире.

Также российская авиация ударила по Казацкому. Там ранения получила 86-летняя женщина, ее госпитализировали.

Заметим, в течение суток 14 июня захватчики 40 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. В Херсоне в результате вражеской атаки пострадали иностранный и украинский волонтеры.