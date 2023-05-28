В результате вражеских обстрелов Харьковщины двое погибших и трое раненых

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Оккупанты в течение суток наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг нанес авиаудар в окрестностях Кисловки. Под артиллерийский и минометный обстрел попали Колодязное, Красное Первое, Фихоловка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово.

Интенсивным обстрелам также подвергся Волчанск и окрестности. Повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна Дома культуры, админздание поселкового совета.

Синегубов подчеркнул, что из-за российской агрессии в очередной раз страдают гражданские.

Так, в селе Шепувате Купянского района в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина.

После 19 часов в результате обстрела в Двухлетней Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома.

Кроме того, в результате обстрела села Фиголовка получила ранение женщина 58 лет, состояние среднее.

В результате вражеского обстрела у села Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина.

"Самым горячим на сегодняшний день остается Купянское направление: противник провел наступательные операции у Масютовки, но без успеха", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, 26 мая враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Также ночью 27 мая враг нанес ракетный удар по селу Липцы Харьковского района.