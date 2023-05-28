Захватчики обстреляли образовательное учреждение и завод в Херсоне

Российские оккупационные войска в течение суток 27 мая 73 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Херсон враг атаковал трижды, выпустив по городу 11 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание завода и учебного заведения в Херсоне", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 119 человек.

Накануне враг 45 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб.