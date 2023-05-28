Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. Дважды ночью армия РФ обстреливала Никополь из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В течение ночи агрессор дважды обстрелял Никополь. Тяжелая артиллерия врага снова работала по мирному городу", - отметил Лысак.

По его словам, в городе разбиты шесть частных домов и два хозяйственных сооружения. Также повреждены газопровод и линия электропередач.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, в течение дня 25 мая русские оккупационные войска дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Враг повредил семь частных жилых домов и столько же хозяйственных построек.