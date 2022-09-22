В Харьковской области за день подорвались на минах 8 жителей Чугуевского района

За 22 сентября в дежурную часть Чугуевского райуправления полиции поступило несколько сообщений о том, что восемь жителей района подорвались на минах, которые оставили после себя российские оккупанты.

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Как сообщает Главное управление полиции Харьковской области, среди пострадавших 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, получивших взрывные травмы.

Также полицейский офицер общины обнаружил в поле двух взорванных на мине трактористов. Их доставили в Чугуевскую районную больницу.

Что произошло с другими четырьмя потерпевшими, в актуальной редакции сообщения не сказано. Однако, как передает "Интерфакс-Украина", в харьковской полиции заявили, что четверо наступивших на мину погибли.

Следователи райуправления открыли производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Полиция призывает быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.

Накануне Чугуевское РУП также призвало в Facebook жителей Малиновской, Чкаловской и Печенежской общин воздержаться от возвращения домой или на дачу в ближайшее время.

"После освобождения наших территорий оккупанты оставили после себя заминированную местность, есть случаи подрыва жителей на минах. Пожалуйста, воздержитесь от поездок на деоккупированную местность до тех пор, пока не будет проведено полностью разминирование специальными службами", - говорится в сообщении.

Кроме того, если у жителей есть желание эвакуироваться из региона на зимний период, им советуют обращаться за подробной информацией к местным полицейским.

Отметим также, что как сообщила в четверг областная прокуратура, в другой части Харьковщины 17 сентября была проведена эксгумация погибших жителей: 12 сентября они подорвались на оставленном оккупантами боеприпасе в деоккупированном селе Макарово Золочевской общины.

Тела направили в Богодуховский межрайонный отдел Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз. Предварительно установлено, что трое мужчин и женщина, передвигаясь по деревне на мотоблоке, подорвались на растяжке, установленной военными РФ.