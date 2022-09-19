В Харьковской области на минах подорвались 6 человек

На деоккупированных территориях Харьковской области россияне оставили после себя очень много взрывоопасных предметов. За прошедшие сутки на минах подорвались 6 мирных жителей.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"После побега оккупантов на освобожденных территориях Харьковщины очень высока минная опасность. За прошедшие сутки на минах подорвались 6 мирных жителей", - отметил Синегубов.

По его словам, 2 человека подорвались на авто в Дергачевском районе, еще 2 – в Изюмском, 2 – в Чугуевском. Все они госпитализированы с ранениями.

Синегубов еще раз призвал всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными.

"Избегайте обочин дорог, лесополос, и второстепенных дорог. Передвигайтесь только там, где уже проведено разминирование", - подчеркнул глава ОВА.

Синегубов также сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. В Купянске ранения получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина.

Отметим, в селе Стрелеч Харьковской области 18 сентября военные армии РФ открыли огонь по медикам, которые в этот момент пытались вывезти пациентов психиатрической больницы в более безопасные места.