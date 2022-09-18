В Харьковской области россияне из танка расстреляли автомобиль - двое пассажиров погибли

За прошедшие сутки, 17 сентября, и в ночь на 18 сентября россияне массово обстреляли Харьковскую область. В пограничном селе Стрелечье оккупанты попали из танка по гражданскому авто, погибли 2 женщины.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Враг атаковал Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. В результате разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В Купянске поврежден 5-этажный жилой дом.

В Купянском районе госпитализированы с ранениями 5 гражданских, в Харьковском – 3 раненых, в том числе 91-летний мужчина, 2 пострадавших в Изюмском районе, 1 – в Чугуевском. Все эти люди пострадали от российской агрессии.

Днем 17 сентября в Чугуеве в результате вражеских обстрелов, по данным Центра экстренной медицинской помощи, погибла 11-летняя девочка.

В тот же день, около двух часов ночи, оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания.

В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар. В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300".

Харьковская область ежедневно попадает под вражеский огонь. 16 сентября от российских атак пострадали Слободской и Киевский районы города.