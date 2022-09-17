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Россия ударила ракетами по Харькову и Днепропетровской области: возникли пожары, есть разрушения
Харьковская область и Никопольский район Днепропетровской области в очередной раз попали под вражеский огонь. За последние сутки и в ночь на 17 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по самому Харькову, а по громадам Никопольского района били из "Градов".
Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В Харьковской области спасатели один раз выезжали на ликвидацию пожара, возникшего из-за вражеских обстрелов.
Около двух часов ночи враг ударил ракетами по Харькову. Одна из них попала в здание предприятия в Индустриальном районе. Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировало 3 отделения ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Днепропетровской области под огонь попали три громады - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз, выпустив по мирным городам и селам более 90 снарядов.
"Предварительно, люди не пострадали. Изуродованные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской громады исчезла связь. Масштабы разрушений уточняются", — рассказал Резниченко.
Харьковская и Днепропетровская область, а именно Никопольский район, ежедневно попадают под вражеский огонь. 16 сентября от российских атак пострадали Слободской и Киевский районы города. В тот же день в Никополе прилетели более 40 российских снарядов.