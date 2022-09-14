Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 14 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял район трижды за ночь. Обстреливал Никопольскую и Марганецкую общины из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Резниченко.

По его словам, сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети.

Также Резниченко сообщил, что в Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.

Напомним, в ночь на 13 сентября российские военные 6 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Есть разрушения, посреди мирных обитателей пострадавших нет.