- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Ночью российские оккупанты снова ударили по Харькову
Ночью 16 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Харькову. От вражеского огня пострадали Слободской и Киевский районы города.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Ракетные попадания зафиксировали в Слободском и Киевском районах около 3.30", - отметил Синегубов.
По его словам, одно из попаданий было в землю возле двухэтажного жилого дома, есть повреждения коммуникаций, горел автомобиль.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Легкие осколочные ранения получили 2 взрослых и 2 детей 5 и 17 лет. В госпитализации не нуждались.
В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание. Предварительно – пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 15 сентября армия страны агрессора РФ нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова.