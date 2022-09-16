Ночью российские оккупанты снова ударили по Харькову

Ночью 16 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Харькову. От вражеского огня пострадали Слободской и Киевский районы города.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ракетные попадания зафиксировали в Слободском и Киевском районах около 3.30", - отметил Синегубов.

По его словам, одно из попаданий было в землю возле двухэтажного жилого дома, есть повреждения коммуникаций, горел автомобиль.

Легкие осколочные ранения получили 2 взрослых и 2 детей 5 и 17 лет. В госпитализации не нуждались.

В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание. Предварительно – пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 15 сентября армия страны агрессора РФ нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова.