В Харьковской области нашли место пыток украинцев российскими захватчиками

В субботу, 17 сентября, руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции" российских оккупантов Козача Лопань.

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"Правоохранителями установлено, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили застенку, где подвергали бесчеловечным пыткам гражданским", - сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

В ходе осмотра изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции и аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей.

"В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно управление Службы безопасности Украины в Харьковской области в рамках документирования преступлений российско-оккупационных войск против мирного населения обнаружило место незаконного содержания граждан в освобожденном Купянске.