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Происшествия
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву

Российские военные нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. В результате пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

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По предварительным данным, из-за атаки повреждены критической инфраструктура, частный сектор, предприятия, автозаправочная станция.

На местах работают все профильные службы, подробная информация о последствиях ракетного удара уточняется.

В этот же день, около двух часов ночи, оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания.

В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар. В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300".

Харьковская область ежедневно попадает под вражеский огонь. 16 сентября от российских атак пострадали Слободской и Киевский районы города.

Автор:
Вита Молодан