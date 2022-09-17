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Россияне обстреляли Славянскую ТЭС

Россияне обстреляли Славянскую ТЭС

Армия Российской Федерации утром 17 сентября нанесла удар по Славянской ТЭС Донецкой области. В результате повреждено оборудование на территории станции, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В результате атаки возник пожар, на место прибыли спасатели. Силы ГСЧС локализуют и ликвидируют возгорание.

Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

"Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, вечером 11 сентября захватчики нанесли удар по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5, а также по объектам критической инфраструктуры под Харьковом, о чем сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

Поэтому без света остались Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая области.

Утро электро- и водоснабжения в Харьковской области восстановили 80%.

Автор:
Вита Молодан