Россияне обстреляли Славянскую ТЭС

Армия Российской Федерации утром 17 сентября нанесла удар по Славянской ТЭС Донецкой области. В результате повреждено оборудование на территории станции, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В результате атаки возник пожар, на место прибыли спасатели. Силы ГСЧС локализуют и ликвидируют возгорание.

Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

"Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, вечером 11 сентября захватчики нанесли удар по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5, а также по объектам критической инфраструктуры под Харьковом, о чем сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

Поэтому без света остались Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая области.

Утро электро- и водоснабжения в Харьковской области восстановили 80%.