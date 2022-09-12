Электро- и водоснабжение в Харьковской области уже восстановлено на 80%

В результате российского удара по критической инфраструктуре, произошедшего вечером 11 сентября, в нескольких районах города пропала электроэнергия.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Харьковская область. Электроснабжение и водоснабжение города и области возобновлено на 80%. Продолжаем работать", - написал он в Телеграмм.

Ранее сообщалось, что вечером 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре. В ряде областей после воздушной тревоги пропал свет и вода.

Также из-за российских обстрелов инфраструктуры задержались поезда, следовавшие из/в Сумы, Харьков и Полтаву.

Позже энергетики возобновили энергоснабжение и водоснабжение в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Напомним, что российские военные выпустили 11 крылатых ракет на востоке Украины, 9 из этих ракет сбили силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.