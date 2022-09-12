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Электро- и водоснабжение в Харьковской области уже восстановлено на 80%
В результате российского удара по критической инфраструктуре, произошедшего вечером 11 сентября, в нескольких районах города пропала электроэнергия.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Харьковская область. Электроснабжение и водоснабжение города и области возобновлено на 80%. Продолжаем работать", - написал он в Телеграмм.
Ранее сообщалось, что вечером 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре. В ряде областей после воздушной тревоги пропал свет и вода.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также из-за российских обстрелов инфраструктуры задержались поезда, следовавшие из/в Сумы, Харьков и Полтаву.
Позже энергетики возобновили энергоснабжение и водоснабжение в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.
Напомним, что российские военные выпустили 11 крылатых ракет на востоке Украины, 9 из этих ракет сбили силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.