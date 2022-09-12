За сутки ВСУ вытеснили врага из более чем двадцати населенных пунктов, — Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. За прошедшие сутки, 11 сентября, Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, уточнив, что сейчас берут эти населенные пункты под полный контроль и проводят стабилизационные мероприятия.

Отступая российские военные бросают свои позиции и пытаются сбежать на временно занятые территории или в РФ. За прошедшие сутки оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства с Большого Бурлука и Двуречной Харьковской области.

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На Херсонском направлении враг потерпел значительные потери в живой силе. По предварительной информации, 810 отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава в результате успешной работы ВСУ.

"У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", - отметили в Генштабе.

Кроме того, за сутки авиация ВСУ поразила взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян, а также один зенитный ракетный комплекс.

"Уничтожено 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Потери врага в живой силе уточняются", — добавили в Генштабе.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили более 2 тысяч квадратных километров украинской территории от оккупантов.

В частности, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.