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За сутки ВСУ вытеснили врага из более чем двадцати населенных пунктов, — Генштаб
Вооруженные силы Украины продолжают освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. За прошедшие сутки, 11 сентября, Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, уточнив, что сейчас берут эти населенные пункты под полный контроль и проводят стабилизационные мероприятия.
Отступая российские военные бросают свои позиции и пытаются сбежать на временно занятые территории или в РФ. За прошедшие сутки оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства с Большого Бурлука и Двуречной Харьковской области.
На Херсонском направлении враг потерпел значительные потери в живой силе. По предварительной информации, 810 отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава в результате успешной работы ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", - отметили в Генштабе.
Кроме того, за сутки авиация ВСУ поразила взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян, а также один зенитный ракетный комплекс.
"Уничтожено 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Потери врага в живой силе уточняются", — добавили в Генштабе.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили более 2 тысяч квадратных километров украинской территории от оккупантов.
В частности, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.