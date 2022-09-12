За добу ЗСУ витіснили ворога з понад двадцяти населених пунктів, — Генштаб

Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. За минулу добу, 11 вересня, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, уточнивши, що зараз беруть ці населенні пункти під повний контроль та проводять стабілізаційні заходи.

Відступаючи російські військові кидають свої позиції та намагаються втекти на тимчасово зайняті території або до РФ. За минулу добу окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з Великого Бурлука та Дворічної Харківської області.

Читайте також Категорія Політика Війна Війна Відео-матеріал Зеленський підтвердив звільнення ЗСУ Балаклії

На Херсонському напрямку ворог зазнав значних втрат у живій силі. За попередньою інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти втратила майже 85% особового складу в результаті успішної роботи ЗСУ.

"У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій", — зазначили в Генштабі.

Крім того, за добу авіація ЗСУ уразила взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки росіян, а також один зенітний ракетний комплекс.

"Знищено 1 БПЛА типу "Орлан-10", збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу "Калібр" та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили понад 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.

Зокрема, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.