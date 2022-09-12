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Електро- та водопостачання на Харківщині вже відновлено на 80%
Внаслідок російського удару по критичній інфраструктурі, який стався ввечері 11 вересня, в кількох районах міста пропала електроенергія.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - написав він у Телеграм.
Раніше повідомлялось, що ввечері 11 вересня російські військові завдали удару по критичній інфраструктурі. В ряді областей після повітряної тривоги пропало світло та вода.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також через російські обстріли інфраструктури затрималися поїзди, котрі прямували з/до Сум, Харкова та Полтави.
Пізніше енергетики відновили енергопостачання та водопостачання в Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, що російські військові випустили 11 крилатих ракет на сході України, 9 з цих ракет збили сили протиповітряної оборони Збройних сил України.