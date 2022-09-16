Оккупанты обстреляли Донецкую область "Смерчами" и ЗРК С-300: повреждены более 30 многоэтажек

В Донецкой области захватчики ночью ракетами обстреливали все населенные пункты на линии фронта, в Селидово повредили школу, гимназию, детсад и более 30 многоэтажек. Есть погибший и раненые.

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Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

"Ночью россияне обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах. Среди ночи нанесли удар из Смерчей и ЗРК С-300 по Селидову - известно о 1 погибшем и 5 раненых", - отметил Кириленко.

По его словам, ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад.

В Марьинском обществе под артобстрелы попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка – сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

"В Авдеевке – снова массированный артобстрел центра города под утро. По предварительной информации, без жертв", - отметил Кириленко.

В Бахмутском районе ночью обошлось без жертв, но есть разрушения.

Незадолго до полуночи обстрел потерпел Торецк - снаряд попал в пустырь, но взрывом повреждены окна и кровля близлежащих зданий. В Парасковеевке Соледарской общины россияне за ночь разрушили 1 дом, еще 5 – повредили.

Отметим, 15 сентября под вражеским огнем оказались 13 населённых пунктов Донецкой области. Из-за ракетных и артиллерийских ударов возникли массовые разрушения и есть жертвы среди мирного населения.