Россия уничтожила вагоны с телами своих военных в Харькове

Армия Российской Федерации нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Харькове. В результате оккупанты уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных.

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Об этом 22 сентября сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - написал Братчук.

Кроме того, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что 21 сентября около 21:30 оккупанты из РСЗО обстреляли Киевский район Харькова, разрушены 7 гаражей на территории гаражного кооператива. Возник пожар, никто не пострадал.

На территории области под вражеский огонь попали Чугуевский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы. В результате повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

В Купянском районе ранения получили 5 человек, в том числе 13-летний ребенок.

Синегубов также сообщил, что вблизи села Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ взорвались на мини 2 сотрудника "Харьковоблэнерго" и 1 сотрудник ГСЧС. Один из них погиб, двоих госпитализировали с ранениями.

Кроме того, в результате двух ракетных ударов 21 сентября был разрушен верхний шлюз дамбы Печенежского водохранилища на реке Северский Донец в Харьковской области. Специалисты делают все, чтобы восстановить поврежденную критическую инфраструктуру в максимально короткие сроки.