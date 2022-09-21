Оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам в Харькове

Ночью 21 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по жилым домам Холодногорского района Харькова. В одной из многоэтажек оказались заблокированными люди.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Холодногорского района. "Прилеты" по многоэтажным жилым домам" - отметил Терехов.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

По словам Терехова, по одному адресу в результате ракетного удара были заблокированы люди. ГСЧС спасла 10 человек.

По другому адресу один раненый.

В обоих домах разрушены крыши, верхние этажи жилых домов, лестничные клетки.

Напомним, на кладбище №18 возле поселка Безлюдовка под Харьковом будет проведено перезахоронение тел, похороненных "с нарушениями" в первые месяцы после российского вторжения.