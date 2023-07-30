Враг 69 раз открывал огонь по Херсонщине: 2 человека получили ранения

Россия продолжает вести захватническую войну и убивать мирное население Украины. За сутки 29 июля россияне 69 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 313 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг бил по населенным пунктам области из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и по территории завода в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - отметил Прокудин.

Отметим, россияне каждый день обстреливают Херсонскую область. Так, в течение суток 28 июля россияне 29 раз обстреляли область, в результате чего четыре человека получили ранения.