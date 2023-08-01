Враг снова ударил по Херсону: погиб врач (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ 1 августа в очередной раз обстреляла центр Херсона. Вражеские снаряды попали в больницу.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Обстрел произошел около 11:00.

"Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил врач. Травмирована также медсестра. Данные по числу пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки повреждено здание больницы и автотранспорт.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что из-за обстрела погиб ЛОР-врач. У медсестры травмирована челюсть. Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко добавил, что молодой врач успел проработать в должности всего несколько дней.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, россияне в течение суток 31 июля 51 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще 18 - получили ранения.