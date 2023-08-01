Оккупанты выпустили 260 снарядов по Херсонщине: 4 погибших и 18 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 31 июля 51 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще 18 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 51 обстрел, выпустив 260 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 61 снаряд.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, административное здание и учебное заведение в Херсонском районе, территорию предприятия в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще 18 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Заметим, утром 31 июля армия страны-агрессора РФ обстреляла Херсон из РСЗО "Град". Погиб работник коммунального предприятия.

Около 11:00 произошел еще один обстрел. Под вражеским огнем оказался жилой микрорайон Херсона. От осколочных ранений погиб 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на автомобиле по одной из улиц.

Напомним, за сутки 30 июля в Херсонской области россияне совершили 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов и ранив 5 человек.