Россияне сбрасывают авиабомбы на Донецкую область: есть жертвы и разрушения (ФОТО)

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать города и села Донецкой области. В частности, 31 июля россияне сбрасывали авиабомбы и били с танков и Ураганов.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, на Волновахском направлении под обстрелами оккупантов были Угледар и Благодатное, обошлось без жертв.

На Донецком направлении в результате обстрелов в Кураховской громаде два человека погибли. Авдеевка подверглась танковым обстрелам, там есть попаданиея на четырех улицах. Также из-за вражеских атак поврежден дом в Соловьевом Очеретинской громады.

На Горловском направлении россияне обстреляли из Ураганов Ильиновскую громаду. В Часовоярской громаде поврежден дом, а в Нью-Йорке в результате авиаударов повреждены 35 домов и интернат, еще 5 домов повреждены в Торецке.

На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждено 10 домов: пять в Звановке и пять в Переездном.

"Всего за сутки россияне убили двух жителей Донецкой области, ранили еще троих", - сообщил Кириленко.

Отметим, что враг ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области. Только за сутки 30 июля из-за атак россиян в регионе один человек погиб и еще семь получили ранения.