Армия РФ обстреляла населенные пункты Запорожской области по артиллерии и РСЗО

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 31 июля вражеская армия ударила по 24 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки враг совершил 86 обстрелов по 24 общинам Запорожской области.

"75 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Гуляйпольского, Ольговского, Малой Токмачки, Волшебного, Червного, Малиновки, Белогорья, Левадного, Степногорска, Каменского, Степового, Степового", - отметил Малашко.

Он добавил, что кроме этого, враг нанес 6 обстрелов из РСЗО по Новодаровке, Темировке и Левадному, а также совершил 5 БПЛА-атак по с. Новояковловка, с. Павловка и с. Мариуполь.

За сутки поступило 45 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне в результате вражеских обстрелов госпитализирован раненый 48-летний житель Малой Токмачки .

За сутки 30 июля враг нанес 78 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.