Ситуация в Донецкой области. Из-за российских обстрелов один человек погиб и семеро ранены

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Донецкой области. В частности, враг нанес ракетный удар по Краматорску, в результате чего повреждено админздание и предприятие.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, в результате обстрелов в Веселом на Волновахском направлении повреждено фермерское хозяйство. Также враг 26 раз обстрелял из артиллерии Угледар.

На Донецком направлении из-за атак оккупантов поврежден дом в Красногоровке. Утром 31 июля произошел массированный артобстрел Авдеевки.

На Горловском направлении в результате обстрелов в Предтечино погиб один человек, а в Константиновке ранены пять человек и повреждены частные дома. В Часовоярской громаде из-за обстрелов повреждены две многоэтажки, два частных дома и инфраструктурный объект. В Торецке - повреждены 20 домов и ранены два человека. Кроме того, россияне утром 31 июля нанесли 4 авиаудара по Нью-Йорку.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко/Telegram

На Лисичанском направлении разрушены два дома в Ямполе Лиманской громады и поврежден дом в Звановской громаде.

"За 30 июля россияне убили одного жителя Донетчины - в Предтечино. Еще 7 человек за сутки получили ранения", - сообщил Кириленко.

Отметим, что враг ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области. Только за сутки 28 июля из-за атак россиян в регионе один человек получил ранение.