Враг не прекращает террор Донецкой области: есть раненый и разрушения

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Донецкой области. В течение дня 28 июля враг обстрелял ряд городов и сел области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частности, на Волновахском направлении под обстрелами была Великоновоселковская громада: Великая Новоселка, Благодатное и Старомайорское.

На Донецком направлении россияне били по Кураховому, в результате чего один человек получил ранение, а также повреждены дома. Кроме того, под вражеский огонь попала Авдеевка, там враг бил по жилому сектору и территории АКХЗ.

На Горловском направлении из-за атак оккупантов повреждена многоэтажка и частный дом в Часовоярской громаде.

По словам Кириленко, ночь в Донецкой области прошла относительно тихо.

"Всего за сутки россияне ранили одного жителя Донецкой области", - добавил он.

Напомним, в течение 27 июля в результате российской агрессии в Донецкой области погиб один человек, трое получили ранения.