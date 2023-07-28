Сутки в Донецкой области. Россияне убили гражданского человека, еще троих ранили

В Донецкой области в течение 27 июля в результате российской агрессии погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 28 июля.

Отмечается, что на Волновахском направлении россияне 31 раз обстреляли из артиллерии Угледар. Также под огнем находилась Пречистовка.

На Донецком направлении один человек погиб и двое ранены в Авдеевке. Кроме того, зафиксированы обстрелы Красногоровки Марьинской общины и Курахового.

На Горловском направлении войска РФ сбросили две авиабомбы на Нью-Йорк, повредив девять домов и админздание. В Часовоярской общине враг повредил два дома.

На Лисичанском направлении в Звановской общине повреждены два дома, разрушен фельдшерский пункт в Переездном. Известно и о повреждении восьми домов в Ямполе Лиманской общины.

Напомним, сутками ранее в Донецкой области также погиб один человек. Тогда еще девять людей были ранены.