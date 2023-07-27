Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще девять человек

Российские войска в течение 26 июля обстрелами Донецкой области убили одного человека в регионе и ранили девять. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 27 июля.

На Донецком направлении оккупанты повредили два дома в Курахово. Утром россияне обстреляли Авдеевку из "Градов" и артиллерии и нанесли удар двумя ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу.

В Марьинской общине ранены два человека: в Красногоровке и Новомихайловке. Еще один человек ранен в Соловьевом Очеретинской общины.

На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая община: в Нью-Йорке повреждено 12 домов, в Торецке – пять, в Зализном – один. В Часовоярской общине враг повредил пять домов. Кроме того, один дом поврежден в Белокузьминовке Константиновской общины. А в Васюковке Соледарской общины один человек получил ранения.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском и два – в Торском Лиманской общины.

Напомним, в течение 25 июля россияне убили двух жителей Донецкой области. Еще два человека за те сутки получили ранения.