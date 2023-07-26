Ситуация в Донецкой области. Оккупанты обстрелами убили еще двух человек

Российские оккупанты в течение 25 июля убили двух жителей Донецкой области, еще два человека за сутки получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 26 июля.

Отмечается, что на Волновахском направлении под обстрелами находились Угледар и Богоявленка. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении один человек погиб и один ранен в Авдеевке. В Дальнем Кураховской общины войска РФ повредили три дома. Кроме того, враг открывал огонь из артиллерии по Красногоровке и Новомихайловке Марьинской общины, а также по Очеретиному.

На Горловском направлении в Торецке повреждены два дома, в Северном под обстрел попала территория шахты. Также оккупанты сбросили авиабомбу на Нью-Йорк. В Часовоярской общине повреждены два дома. В Соледарской общине россияне обстреливали Васюковку, Раздолевку и Федоровку.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском и три дома – в Торском Лиманской общины. Зафиксированы обстрелы Звановки и Переездного.