Российская авиабомба попала рядом с пятиэтажкой в Харьковской области, погибла женщина (ФОТО)

В ночь на 27 июля войска РФ нанесли удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще четверо пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что снаряд попал рядом с пятиэтажным жилым домом – он поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также повреждена соседняя девятиэтажка.

В результате атаки погибла 74-летняя женщина. Кроме того, пострадали женщины 35-ти, 81-го и 71-го года и 74-летний мужчина, их состояние среднее.

Последствия российской атаки на пгт Ковшаровка, 27 июля 2023. Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия российской атаки на пгт Ковшаровка, 27 июля 2023. Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия российской атаки на пгт Ковшаровка, 27 июля 2023. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Также ночью российские захватчики попали ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

В течение суток 26 июля оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Враг применял артиллерию, минометы и другое оружие.

Произошли лесные пожары, в селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено здание лицея. А в селе Перовское также минометным обстрелом поврежден объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.