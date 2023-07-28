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Оккупанты 75 раз атаковали Запорожскую область за сутки. Есть разрушения

атаки на запорожскую область, обстрелы запорожья
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: ОВА

Российские оккупационные войска в течение суток 28 июля совершили 75 обстрелов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В результате обстрелов военными РФ повреждения получили 24 здания, среди которых объекты инфраструктуры и жилые дома.

В частности, по самому Запорожью россияне нанесли ракетный удар. 5 раз били из РСЗО по Степному. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, по территории Орехова, Гуляйполя, Зализничного, Новодаровки, Левадного, Степногорска и еще 13 прифронтовых сел россияне нанесли 67 артиллерийских ударов.

По Щербакам и Новоандреевке захватчики совершили БПЛА-атаку. Подробная информация о последствиях уточняется.

Накануне в течение суток 25 июля российская армия нанесла 79 ударов по Запорожской области, ранив двух человек. Также поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных построек и инфраструктуры.

В течение предыдущих суток войска РФ нанесли 70 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. Тогда погибла 82-летняя женщина.

Автор:
Вита Молодан