Оккупанты обстрелами убили женщину в Гуляйполе

Оккупационные силы страны-агрессора РФ в течение суток 24 июля атаковали ряд населенных пунктов Запорожской области. В городе Гуляйполе в результате российских обстрелов погибла женщина.

Об этом утром 25 июля сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Женщине, которую россияне убили в Гуляйполе, было 82 года. В ОВА подчеркивают, что враг понесет ответственность за каждое преступление.

За сутки под российский огонь попали 19 населенных пунктов Запорожской области. По ним захватчики нанесли 70 ударов.

59 артиллерийских обстрелов пришлись по Новояковловке, Гуляйполю, Зализничному, Левадному, Малиновке, Верхней Терсе, Новоандреевке, Каменскому, Пятихатках и другим селам на линии фронта.

Россия также задействовала авиацию: 7 ударов нанесла по Лобковому и Орехову. Еще два РСЗО-обстрела нанесли по Степному и Новодаровке, а также 2 удара с БПЛА по Степногорску и Чаривному.

В результате атак зафиксировано 21 разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Несколькими днями ранее захватчики дважды обстреляли окраину областного центра с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина. А до этого, 13 июля, вражеская армия ударила по 21 населенному пункту. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения.