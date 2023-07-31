Армия РФ наснесла ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге (ВИДЕО)

Российская армия утром 31 июля нанесла удар по Кривому Рогу. Разрушена часть девятиэтажного жилого дома и здание учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне попали по городу двумя ракетами.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Там работают спасатели и полиция.

Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.

По состоянию на 10.15 известно, что один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей.

"Спасатели тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди. Спасательные работы продолжаются", - сообщили в МВД.

Также на очередное военное преступление окупантов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди", - написал гарант.

Он отметил, что в последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов, обстреливает гражданские объекты и жилье.

"Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по состоянию на 11.30 известно о двух погибших и 31 пострадавшем. Среди раненых – четверо детей. Состояние большинства людей – удовлетворительное. Двое тяжелых.

Напомним, российские войска вечером 28 июля нанесли удар по многоэтажке в Днепре, в результате чего пострадали девять человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что также в результате удара было поражено здание управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области по улице Святослава Храброго, 23.