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Враг ударил управляемыми авиабомбами по Харьковщине: разрушено здание детсада
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, вчера вечером, около 21:30, по селу Чернещина Изюмского района враг нанес 2 удара управляемыми авиабомбами.
"Разрушено здание детсада рядом со школой. Также зафиксировано попадание возле частного дома. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что в селе Шейковка Изюмского района вражеским обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар.
Из-за обстрелов в районах сел Глушковка и Сеньковка Купянского района произошел лесной пожар в Сеньковском лесничестве.
Кроме того, около 12:00 возле села Одноробовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82. Тракторист телесные повреждения не получил.
Накануне по селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. В Чернещине бомба попала неподалеку от местной школы. В Шейковке поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.
Также в результате обстрелов Купянска получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе также уничтожен торговый объект.