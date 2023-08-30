Армия РФ нанесла удар 2 управляемыми авиабомбами по коровнику и сараю в селе на Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под ударами российских окупантов находились населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вчера утром в городе Купянск обстрелом повреждено здание мясокомбината. Погиб 45-летний охранник. Также поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. Получил осколочное ранение 67-летний мужчина.

В результате удара боевыми дронами по селу Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено админздание. В 16:00 в результате минометного обстрела села повреждены ангары и хозяйственные постройки фермерского хозяйства.

Также в селе Чернещина Изюмского района в результате удара 2 управляемыми авиабомбами поврежден коровник, сарай, автогараж и трактор МТЗ 80 агропредприятия.

Кроме того, в селе Дружелюбовка Изюмского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 55-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне в результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены дом и гараж частного домовладения. В селе Куриловка Купянского района также поврежден дом.