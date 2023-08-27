Оккупанты обстреляли Харьковскую область. Есть жертва

Российские оккупационные войска во второй половине дня 27 августа атаковали Харьковскую область. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Огонь по региону открыли около 13:00. Целью врага стало село Одноробовка Золочевской громады.

Погибшая женщина была 1984 года рождения. Во время атаки она находилась на территории домовладения.

Предварительно известно, что россияне открыли огонь по мирным жителям из РСЗО. Также в результате атаки возник пожар в киоске.

На место прибыли подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

Также в течение суток 26 августа враг из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Купянского района. В частности, под вражеским огнем находились Рублене, Амбарно, Бологовка, Двухлетняя, Синьковка, Ивановка и другие населенные пункты.

До этого в течение суток 25 августа под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области. Враг вел обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.