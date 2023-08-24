Враг ударил ракетой Х-35 по селу на Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под вражеским огнем находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью около 01:40 враг в очередной раз обстрелял город Волчанск Чугуевского района.

"Повреждено медицинское учреждение, произошел пожар. Также поврежден объект гражданской промышленности. Без пострадавших", - отметил Синегубов.

Кроме того, около 2 часов ночи враг из артиллерии обстрелял село Вильча Чугуевского района. Обошлось без пострадавших и масштабных разрушений.

"Вчера утром враг нанес удар, предварительно ракетой Х-35, по селу Михайловка Чугуевского района. Повреждены здания и техника агропредприятия, произошел пожар", - сообщил Синегубов.

Он добавил, что в результате обстрела Купянска повреждены жилой дом, частный автотранспорт и линия электропередач.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов горел жилой дом и две хозяйственные постройки.

Синегубов напомнил, что в Харьковской области остается высокой минная опасность

Так, 23 августа в селе Явирское Изюмского района на территории агропредприятия во время проведения земельных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался управляемый дистанционно минитрактор.

По словам главы области, за сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Накануне враг нанес удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района.

Кроме того, в результате обстрела из РСЗО "Ураган" села Шейковка Изюмского района повреждены 5 частных домов. Ранена и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 65 лет.