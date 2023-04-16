Выросло количество погибших в результате ракетного удара по Славянску

Во время спасательных работ после обстрелов Славянска из-под завалов дома извлекли тело мужчины. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще три человека.

"По состоянию на 12:00 16 апреля в результате обстрела г. Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадали 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых", - говорится в сообщении ГСЧС.

Среди погибших, как ранее стало известно, – двухлетний ребенок.

В спасательные работы привлекли 41 человек личного состава ГСЧС и представителей коммунальных служб.

Напомним, что россияне нанесли по Славянску ракетный удар, попав в жилищный сектор.

В результате повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей. По предварительным данным, использованы ракеты С-300. Шесть из них попали по жилому сектору, еще одна – по территории ландшафтного парка.

Напомним, в Пасхальную ночь россияне обстреляли Николаевскую область . В результате погибли двое подростков.

По данным Офиса генпрокурора, погибшими в Снегиревке являются 17-летний парень и 18-летняя девушка.

В городе повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.