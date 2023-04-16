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В Пасхальную ночь оккупанты ударили по храму - массовые обстрелы Запорожской области (ФОТО)
Российские войска совершили массированную атаку Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.
В частности, оккупанты ударили по церкви.
“В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения испытали и здания рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону. Специалисты безотлагательно начали свою работу”, - заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
Глава ОВА добавил, что последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 12 апреля оккупанты нанесли два авиаудара по Запорожской области.
Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности.
Вчера российские войска обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины.
Оккупанты открыли огонь во второй половине дня по Таврическому микрорайону города. Для этого захватчики применили артиллерию.
Вражеские снаряды попали на территорию возле образовательного учреждения. В результате атаки погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.
13 апреля российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили ранения.