В Пасхальную ночь оккупанты ударили по храму - массовые обстрелы Запорожской области (ФОТО)

Российские войска совершили массированную атаку Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

В частности, оккупанты ударили по церкви.

“В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения испытали и здания рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону. Специалисты безотлагательно начали свою работу”, - заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

Фото: ГСЧС

Глава ОВА добавил, что последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются.

Напомним, 12 апреля оккупанты нанесли два авиаудара по Запорожской области.

Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности.

Вчера российские войска обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины.

Оккупанты открыли огонь во второй половине дня по Таврическому микрорайону города. Для этого захватчики применили артиллерию.

Вражеские снаряды попали на территорию возле образовательного учреждения. В результате атаки погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.

13 апреля российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили ранения.