Россияне обстреляли Херсон: два человека погибли

В субботу, 15 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины. Об этом в Facebook сообщила Херсонская ОГА (ОВА).

Как стало известно, оккупанты открыли огонь во второй половине дня по Таврическому микрорайону города. Для этого захватчики применили артиллерию.

Фото: Facebook Херсонской областной государственной администрации

Вражеские снаряды попали на территорию возле учебного заведения. В результате атаки погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.

Фото: Facebook Херсонской областной государственной администрации

Накануне, 13 апреля российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили ранения. До этого, в течение 12 апреля российские военные 46 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Тогда один человек погиб, еще двое получили ранения.