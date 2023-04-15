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Россияне обстреляли Херсон: два человека погибли
В субботу, 15 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины. Об этом в Facebook сообщила Херсонская ОГА (ОВА).
Как стало известно, оккупанты открыли огонь во второй половине дня по Таврическому микрорайону города. Для этого захватчики применили артиллерию.
Вражеские снаряды попали на территорию возле учебного заведения. В результате атаки погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.
Накануне, 13 апреля российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили ранения. До этого, в течение 12 апреля российские военные 46 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Тогда один человек погиб, еще двое получили ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал