Оккупанты обстреляли жилые кварталы и завод в Херсоне: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 12 апреля 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в городе Херсоне", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, в результате вражеского обстрела 1 человек погиб, 2 - получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 72 человека.

Отметим, накануне российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, церковь, линию электропередач, территорию порта в Херсоне, предприятия в селе Днепровское и в Бериславе.