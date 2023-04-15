ВСУ за сутки отбили более 50 атак и увеличили потери оккупантов на 460 военных - Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ отбили 56 атак на четырех направлениях фронта. Новые данные были опубликованы в Генеральном штабе ВСУ.

Украинская авиация пять раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники противников. Подразделения ракетных войск и артиллерии попали в станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления армии России, вооружение и три района сосредоточения живой силы.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.23 ориентировочно составили 181 550, за последние сутки увеличились на 460.

Танков ‒ 3653 (+3) ед,

Боевых бронированных машин – 7073 (+4) ед,

Артиллерийских систем – 2785 (+1) ед,

В то же время оккупанты нанесли 9 авиационных и 19 ракетных ударов, из них 13 из систем ПВО С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, 42 патронов с МЛРС по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Данные: Генеральный штаб ВСУ

В результате ударов есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждена гражданская инфраструктура.

Главные усилия оккупанты сосредоточили на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За Бахмут и Марьинку продолжаются самые ожесточенные бои.

Купянская ось: обстрелы подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Дворическая, Западное, Лиман Первой, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка, Берестов в Харьковской области.

Ось Лиман: За прошедшие сутки враг провел неудачные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. От артиллерийских обстрелов пострадали Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво и Спорное Донецкой области.

Ось Бахмута: враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Оригово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

Ось Авдеевки: враг безуспешно наступал в Новокалиновском и Первомайском районах Донецкой области. Обстреливали населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

Ось Маринка: наши защитники отбили многочисленные атаки врага в районе поселка Марьинка Донецкой области. В то же время во вражеский огонь попали Победа и Новомихайловка.

Шахтерская ось: за прошедшие сутки враг не совершал наступательных операций. Обстреляли населенные пункты Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

Запорожское и херсонское направления: За прошедшие сутки вблизи прифронтовой обстреляли более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новопольская Донецкая область; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Оригов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Напомним, в Славянске из-за ракетных обстрелов частично разрушена пятиэтажка.